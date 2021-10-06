Вспышка коронавируса: в больницах ОРДО — огромные очереди ►

Жители отдельных районов Донецкой области в социальных сетях жалуются на огромные очереди в больницах.



Пользователи публикуют видео из очередей в больницах Донецка и Харцызска. В Харцызске, согласно сообщению паблика Донбасс.Пресс, образовалась большая очередь на приём больных COVID-19: «Очередь начинается на улице и тянется до самого кабинета врача», — пишет паблик.



В Донецке возле диагностического центра ДОКТМО очередь образовалась уже в 7:25, за 35 минут до открытия учреждения. При этом уже в первые минуты работы центра закончились талоны на рентген.



«Мы не попали на рентген ни в тот день, ни в последующие 2 дня... И всем плевать, обычная простуда у тебя, или ковид...» — пишут пользователи.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом в последние дни группировка «ДНР» открывает дополнительные места для госпитализаций. Так, на днях эндокринологическое отделение Центральной городской клинической больницы № 3 Донецка перепрофилировали в госпитальную базу по лечению больных с COVID-19 и пневмониями.

По состоянию на конец прошлой неделе в ОРДО действовало 39 госпитальных баз, рассчитанных на 3 734 места, из которых 925 — обеспечены кислородом.