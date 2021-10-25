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Мобильный оператор «ДНР» повышает стоимость услуг с 1 ноября

25 октября 2021, 20:26

Мобильный оператор «ДНР» повышает стоимость услуг с 1 ноября

Мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс» определил дату введения новых цен в тарифных планах «Народный» и «Народный интернет». Плата за услуги связи будет повышена с 1 ноября. Об этом сообщается на сайте оператора.

В частности, в тарифе «Народный» для физических и юридических лиц (кроме «бюджетных учреждений») абонплата составит 100 рублей в месяц. Абонентам станут доступны 120 бесплатных минут на городские номера ОРДО (сейчас их стоимость 0,50 руб/мин). Для «бюджетных учреждений» с 1 января 2022 года станут доступны бесплатные 60 минут в месяц на городские номера, при этом абонентская плата составит 75 рублей в месяц.

В тарифе «Народный интернет» с 1 ноября плата возрастет до 120 рублей в месяц. При этом предусмотрен лимит бесплатных минут при звонках на номера «Феникс» и на «Лугаком» (оператор «ЛНР») — 60 минут в сутки.

Тарифы «Народный» и «Народный интернет» являются самыми дешевыми в линейке «Феникса».

«Феникс» был запущен «ДНР» в 2015 году. Работает на захваченных мощностях украинских операторов «Киевстар» и Lifecell.

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