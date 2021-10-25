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Ипотека под 3%: Кредиты получили 119 семей переселенцев

25 октября 2021, 20:53

Ипотека под 3%: Кредиты получили 119 семей переселенцев

По результатам двух отборов победителей программы льготной ипотеки для переселенцев выдано 119 кредитов. Об этом сообщает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Так, по результатам первого этапа отбора, который состоялся 21 июля, выдано 66 жилищных кредитов внутренне перемещенным лицам на общую сумму 74 млн 343 тыс. грн.

По результатам второго этапа отбора 31 августа было определено 150 получателей льготных кредитов. После обработки предоставленных документов выдано 53 ипотечных кредита на общую сумму 60 млн 674 тыс. грн.

«Отказались от участия в программе, согласно поданным заявлениям, 18 граждан, не явились в региональные управления Фонда 79 граждан», — уточнили в Госмолодежьжилье.

Территориально 24 кредита выданы в Киеве и Киевской области, девять — в Харьковской области, по три — в Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях, два — в Донецкой и Львовской областях, остальные кредиты выданы в других регионах.

Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. По условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» кредиты ВПЛ предоставляются на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

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