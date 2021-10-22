Ипотека под 3%: Определены победители третьего розыгрыша льготных кредитов для переселенцев

Состоялся третий отбор победителей на получение льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.



Список из 300 победителей можно посмотреть здесь.



Для получения кредита победители отбора должны правильно подать документы в Госмолодежьжилье. Потребуется:

копия паспорта и сведения о месте регистрации победителя и членов семьи;

копия РНОКПП победителя и членов семьи;

информация или извлечение из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии или отсутствии в собственности победителя и членов семьи;

справка о доходах или иной документ, определяющий платежеспособность победителя и совершеннолетних членов семьи;

письменное согласие совершеннолетних членов семьи о внесении их в расчет кредита;

документы, подтверждающие родственные отношения;

предварительный договор о приобретении жилья;

отчет о независимой экспертной оценке имущества;

копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица победителя и членов семьи.

Подчеркивается, что у победителей есть 20 дней на подачу документов.



Уже завтра, 23 октября, можно будет снова подать заявление об участии в следующем розыгрыше.

21 июля Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. Победители получат кредиты в рамках средств первого транша в общей сумме 5 миллионов евро.



Из 150 победителей второго отбора по программе льготной ипотеки для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи.