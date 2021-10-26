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Боевики обстреляли Гранитное из тяжелой артиллерии: повреждены дома и ЛЭП

26 октября 2021, 14:14

Боевики обстреляли Гранитное из тяжелой артиллерии: повреждены дома и ЛЭП

Боевики в течение ночи 26 октября обстреливали село Гранитное в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

По его информации, боевики использовали патроны 120-го калибра. Пострадала гражданская инфраструктура жилые дома и электросети.

«Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью жертв нет», — сообщил Веселкин.

Чиновник также призвал жителей Гранитного ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности.

Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе двое украинских военных получили ранения

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