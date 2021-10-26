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На Донбассе неспокойно: стрельба ведется по нескольким направлениям

26 октября 2021, 22:25

На Донбассе неспокойно: стрельба ведется по нескольким направлениям

На окраинах Донецка и Горловки, а также в Тельманово сейчас ведется стрельба. Пользователи соцсетей сообщают, что слышат звуки артиллерии.

В Горловке обстрелом была повреждена газовая труба на улице Палладина, из-за чего произошел пожар. По улице Федосеева повреждены стекла в окнах одного дома.

В отдельных районах Луганской области стрельбу слышат в поселке Бахмутка.

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Незаконные вооруженные формирования в течение ночи 26 октября обстреливали село Гранитное в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

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