На Донбассе неспокойно: стрельба ведется по нескольким направлениям

На окраинах Донецка и Горловки, а также в Тельманово сейчас ведется стрельба. Пользователи соцсетей сообщают, что слышат звуки артиллерии.

В Горловке обстрелом была повреждена газовая труба на улице Палладина, из-за чего произошел пожар. По улице Федосеева повреждены стекла в окнах одного дома.

В отдельных районах Луганской области стрельбу слышат в поселке Бахмутка.

Незаконные вооруженные формирования в течение ночи 26 октября обстреливали село Гранитное в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



