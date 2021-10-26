На Донбассе неспокойно: стрельба ведется по нескольким направлениям

На окраинах Донецка и Горловки, а также в Тельманово сейчас ведется стрельба. Пользователи соцсетей сообщают, что слышат звуки артиллерии.
В Горловке обстрелом была повреждена газовая труба на улице Палладина, из-за чего произошел пожар. По улице Федосеева повреждены стекла в окнах одного дома.
В отдельных районах Луганской области стрельбу слышат в поселке Бахмутка.
Незаконные вооруженные формирования в течение ночи 26 октября обстреливали село Гранитное в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.