ООС: Украинские военные не захватывали обстрелянный поселок в Донецкой области

В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военнослужащие захватили временно оккупированное село на Донбассе. Речь идет о межпозиционном пространстве неподалеку от поселка Гранитное.



«Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении штаба.



При этом военные отмечают, что незаконные вооруженные формирования именно на этом участке нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня – они открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения вследствие обстрела со стороны боевиков на Донбассе днем во вторник, 26 октября.