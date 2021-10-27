В Донецкой области от ковида за сутки умерли 64 человека

В Донецкой области за прошлые сутки, 26 октября, выявили 1 053 случая коронавирусной болезни. Кроме того, 936 человека выздоровели, а 64 человека умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 123 702 заболевших COVID-19. Из них 101 905 пациентов выздоровели, а 3 159 умерли.



Донецкая область продолжает находиться в «красной» зоне карантина.

За вторник, 26 октября, в Украине выявили 22 574 новых случая заражения коронавирусом, что на 3 454 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 11 593 пациента, а 692 человека умерли.