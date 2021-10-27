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СМИ: Резников уйдет из ТКГ и возглавит Минобороны

27 октября 2021, 12:48

СМИ: Резников уйдет из ТКГ и возглавит Минобороны

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников может возглавить министерство обороны Украины. На его место планируют назначить нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Кадровые ротации, скорее всего, состоятся на следующей неделе.

Кроме того, по информации издания, Верховная Рада уволит и министра экологии Романа Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. Кто займет его место, пока не известно.

В ТКГ Резников не останется. Кто на смену – неизвестно.

«Сейчас обсуждаются кадровые решения», – сказал собеседник издания.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на следующей неделе Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов в Кабинете министров.

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