Арахамия анонсировал рассмотрение как минимум четырех кадровых вопросов в Кабмине

На следующей пленарной неделе (2 — 5 ноября) Верховная Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов в Кабинете министров. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».



Комментируя возможные перестановки в правительстве, Арахамия отметил: «Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно — на следующей пленарной неделе будет не менее четырех кадровых вопросов».



Он подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление об отставке. На вопросы, могут ли лишиться своих должностей министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Остальные кандидатуры и должности он комментировать отказался.



«Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли», — подчеркнул он.



Арахамия добавил, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко также не грозит увольнение.



«У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его — только по собственному желанию», — пояснил он.



Ранее народный депутат из «Слуги народа» Галина Янченко сообщила, что в Кабмине будут назначены новые министры экологии и обороны вместо Романа Абрамовского и Андрея Тарана.