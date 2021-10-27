В ковид-больницах Донетчины не хватает кислородных концентраторов

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко признал существование проблемы с кислородными концентраторами в области на фоне распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, ДонОГА обратилась к Министерству здравоохранения с просьбой о выделении дополнительных концентраторов.



Об этом Кириленко сообщил он во время брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем, который осуществляет рабочий визит в Донецкой области.



«Обеспечение кислородными концентраторами 3376 койко-мест под ковид составляет сейчас 88,7%. Буквально вчера была подана заявка к министру здравоохранения, чтобы нам были предоставлены дополнительные кислородные концентраторы для увеличения приблизительно до 95%», — прокомментировал Кириленко.

В Донецкой области за прошлые сутки, 26 октября, выявили 1 053 случая коронавирусной болезни. Кроме того, 936 человека выздоровели, а 64 человека умерли.