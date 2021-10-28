Стратегия экономического развития: какими могут быть налоговые льготы на Донбассе

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей предусматривает принятие базового закона, который бы позволил налогам, которые формируются на местном уровне, оставаться в громадах. Речь идет о налоге на доходы физических лиц, рассказал «Новостям Донбасса» первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.



«Например, по определенной формуле на какой-то территории формируется 100 миллионов гривен налога, а субвенция от государства этой громаде будет выделена в таком же самом объеме. Таким образом, местная власть будет заинтересована в легализации бизнеса, заработных плат», – пояснил Замлинский.



Этот механизм и ряд других, которые планируют внедрить на территории Донбасса, по мнению чиновников из министерства, должны привлечь также инвесторов. Эти механизмы подразумевают также появление новых рабочих мест для много населения. Кроме этого новые рабочие места уже появляются для местных жителей в связи со строительством ряда инфраструктурных объектов, отметил замминистра.



Он также рассказал о планах по страхованию бизнеса на Донбассе, там, где есть опасность боевых действий.



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