Сайт, где появился фейк о «Байрактаре» на Донбассе, заявил о взломе

Информация о том, что глава Минобороны Украины Андрей Таран якобы опроверг первое применение на Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», оказалась ложной. Впервые эту информацию опубликовал сайт «Диалог», однако редакция заявляет, что портал был взломан.



«Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении на Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана», — говорится в обнародованном на портале заявлении.



На некоторых российских сайтахсо вчерашнего дня опубликован данный фейк.



В Минобороны пока не комментировали появившуюся в сети информацию.



Напомним, первое боевое применение «Байрактара» на Донбассе произошло 26 октября.