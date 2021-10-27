Кремль отреагировал на применение «Байрактара» в Донецкой области

В Кремле прокомментировали применение Вооруженными силами Украины ударных беспилотников «Байрактар» (Bayraktar) на Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «это не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы». Москва в очередной раз подчеркнула, что считает конфликт на Донбассе – исключительно внутренними делами Украины.



«У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновении. Как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться», – заявил Песков.



26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар».

Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактр», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.



В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военнослужащие захватили временно оккупированное село на Донбассе.



При этом военные отмечают, что незаконные вооруженные формирования именно на этом участке нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня – они открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.