На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»

Обновлено. Информацию о применении ударных беспилотников «Байрактар» официально подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули, что беспилотник нанес удар по гаубице боевиков после того, как из нее обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, а один погиб. БПЛА не пересекал линию соприкосновения.



На Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар», сообщил журналист Юрий Бутусов. Ссылаясь на источники «Цензор.нет», Бутусов опубликовал видео, на котором видно, как беспилотник сбрасывает на управляемую бомбу МАМ-С на батарею российских гаубиц Д-30 незаконных вооруженных формирований, которые обстреливали окрестности поселка Грантиное.



«Это первое боевое применение «Байрактара» в войне. Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный», – сообщил Бутусов.





Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактр», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.



В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военнослужащие захватили временно оккупированное село на Донбассе.



При этом военные отмечают, что незаконные вооруженные формирования именно на этом участке нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня – они открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения вследствие обстрела со стороны боевиков на Донбассе днем во вторник, 26 октября.