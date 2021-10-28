Регионы получат 22 миллиона гривен на временное жилье для переселенцев

Кабинет министров выделил регионам субвенцию на приобретение временного жилья для переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 октября.



«Правительство приняло решение о выделении почти 22 миллионов гривен, за счет которых планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 внутренне перемещенных лиц», — сообщил Шмыгаль.



По его словам, субвенции получат 11 областей.



Кроме того, в рамках средств на поддержку ВПЛ предусматривается приобретение двух комплексов оборудования для оформления и выдачи паспортов гражданина Украины для центров предоставления административных услуг.