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В 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий — Минсоцполитики

28 октября 2021, 16:38

В 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий — Минсоцполитики

В следующем году планируется 12 этапов увеличения пенсий для разных категорий. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию The Page.

Она отметила, что по прогнозам Минсоцполитики, на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине составит 4 000 грн, что на 30% больше по сравнению с январем 2020 года.

«Сейчас на 60% увеличилось количество людей, получающих пенсии в диапазоне 3000 – 4000 грн, на 40% — с 4000 до 5000 грн. Нам еще предстоит существенно поднять выплаты для людей с инвалидностью. Пока минимальная пенсия для них 2200 грн», — сказала Лазебная.

По ее словам, в 2022 году запланировано 12 этапов повышения выплат для разных категорий пенсионеров.

«В январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты. Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижению ними нового пенсионного возраста. Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше, чем в прошлом году. Поэтому был введен повышающий коэффициент 9%», — пояснила министр.

Она также сообщила, что с 1 марта 2022 года пройдет индексация пенсий, а в октябре Минсоцполитики планирует выйти на новую минимальную пенсионную гарантию, при которой пенсионер старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (для мужчин) или 30 (для женщин), не будет получать менее 3 000 грн.

«Я думаю, это будет первый шаг к тому, чтобы пенсия в Украине начала соответствовать фактическому прожиточному минимуму», — подчеркнула Марина Лазебная.

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