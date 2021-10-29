Могут вычислить на 100%: В СБУ рассказали, как выявляют боевиков «Л-ДНР» и схроны с оружием

С начала года Служба безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях задержала 9 боевиков. Об этом рассказала спикерка ведомства Галина Прищепа, передает «Громадське радіо».



По ее словам, обстоятельства задержания совершенно не похожи друг на друга. В основном контрразведчики СБУ, служащие ВСУ и Госпогранслужбы задерживают боевиков «Л-ДНР» во время спецопераций и при пересечении линии соприкосновения или государственной границы, или же на месте их проживания на подконтрольной украинским властям территории.



«Бывало такое, что участники российских гибридных войск во время ухода своих подразделений оставались на освобожденной территории или тихо возвращались домой, ведь в большинстве своем это были местные жители. Очевидно, они рассчитывали на то, что их не выявят и не задержат, и они не будут нести наказание. Один из участников формирования Дремова, которое в 2014-м контролировало Северодонецк, когда украинские военные освободили город, а боевики отошли на временно оккупированные территории, он решил сменить сторону. Сначала скрывался на территории Российской Федерации, во временно аннексированном Крыму, а затем вернулся на материковую часть Украины. Но его задержали наши контрразведчики», — рассказала Галина Прищепа.



Часть боевиков скрывается у родственников и знакомых, отметила она.



«К примеру, представитель незаконных вооруженных формирований "Полтинник". Он знал методы и владел навыками взрыво-подрывной деятельности, но несколько лет назад по личным мотивам выехал на освободившуюся от оккупантов территорию и прятался то у жены, то у знакомых в сараях и гаражах в городах Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск. В теплое время года он жил в палатке в лесах Северодонецка. Оперативники задержали мужчину в доме его знакомого, куда он пришел переодеться перед днем рождения своей жены», — привела пример представительница СБУ.



Она добавила, что в большинстве своем боевики говорят, что разочаровались в «идеях русского мира», за которые воевали в 2014 году. Также они жалуются на плохое отношение русских военнослужащих к местным так называемым «ополченцам», как они себя называют. Кого-то перестало устраивать их денежное довольствие, кто-то просто устал и хотел бы вернуться домой, к мирной жизни.



По словам Галины Прищепы, когда обнаруживают схроны с вооружением, СБУ чаще «или точно знает, или может понимать», кому принадлежит тот или иной тайник.



«Конечно, СБУ владеет информацией, какое бандформирование боевиков контролировало ту или иную территорию Луганской и Донецкой областей во время оккупации. И мы точно можем указать, что тот или иной тайник обустроили боевики определенного подразделения. А дальше, используя собственные информационные источники, оперативно-розыскные методы, наши сотрудники могут точно назвать, какой именно человек создал схроны со средствами поражения. <…> Поэтому, в большинстве случаев, мы можем вычислить и узнать на 100%, кому принадлежит тот или иной тайник», — резюмировала представительница СБУ.

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