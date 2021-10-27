СБУ обнаружила два схрона боевиков у линии соприкосновения и задержала торговца оружием

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области еще два тайника боевиков с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, один из схронов был обустроен в лесополосе у линии соприкосновения. Оттуда изъяли 19 снарядов для крупнокалиберных пушек, общим весом более 300 кг тротила.



Второй схрон обнаружили в заброшенном здании на территории Станично-Луганского района. Там находилось 5 боевых гранат РГД-5, 4 гранатометных выстрела, почти 400 патронов разного калибра.



Кроме того, сотрудники СБУ на Луганщине разоблачили рецидивиста, который занимался сбытом оружия и боеприпасов. Им оказался неоднократно осужденный житель Старобельского района. Своих «клиентов» он подыскивал через собственные связи, в том числе среди других уголовников.



Правоохранители у него изъяли 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки, более 300 патронов к огнестрельному оружию.