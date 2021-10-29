В ЕС заявили о неотвратимости наказания за пытки и жестокое обращение с задержанными в ОРДЛО

Может пройти долгое время, но ответственность настигнет тех, кто виновен в пытках и жестоком обращении с людьми, которых удерживают в тюрьмах на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью «РБК-Украина».



«Я ознакомлен с шокирующими свидетельствами о том, как ведут себя с арестованными, пытки, домогательства. Тюрьма "Изоляция" (в Донецке — Ред.) является настоящим адом. Люди не должны содержаться в таких условиях», — сказал Гилмор.



Он отметил, что всех виновных в этом ожидает ответственность.



«Есть такое понятие, как ответственность и те, кто ответственны за эти места несвободы, за отношение к арестованным, за пытки — в один день могут с ней столкнуться. Не только те, кто сами занимались пытками, но и те, кто отдавал приказы, и те, кто ответственен за управление теми территориями», — пояснил дипломат.



По его словам, иногда это занимает долгое время, но ответственность настигнет виновных даже через десятилетия.



«Если вы посмотрите на пример Косово — это было 20 лет назад, но люди, которым есть за что нести ответственность, сейчас отвечают в Гааге. Поэтому день придет. А в нынешние времена тем, кто совершает такие преступления, тяжелее избежать ответственности, из-за современных технологий, возможности сохранить свидетельства благодаря новым методам в сфере криминалистики», — сказал Гилмор.



Он добавил, что «это, конечно, плохое утешение для тех, кому приходится сейчас проходить через такое обращение, потому это надо остановить».