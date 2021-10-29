Противопоказания к вакцинации от COVID-19: Минздрав обнародовал полный перечень

Министерство здравоохранения Украины опубликовало разъяснения и перечень медицинских противопоказаний и предостережений по вакцинации от коронавируса.



В Минздраве сообщают, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, проводить ли вакцинацию или отсрочить ее.



Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности, человек должен вакцинироваться другими типами вакцин.



В дальнейшем заключения о противопоказаниях ко второй дозе или общем противопоказании к вакцинации будут вносить в электронную систему здравоохранения.



Противопоказания могут быть:



1. Абсолютные — состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:



— постоянные противопоказания — противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер;



— временные противопоказания — противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.



2. Предостережение (вакцинация с предосторожностью) — ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.



«Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В данном случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной», — уточнили в Минздраве.



Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °C. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания;

свыше 38,0 °C. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания; Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки — 3 месяца;

или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки — 3 месяца; Введение вакцин против других инфекционных заболеваний . Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки — 14 дней.

. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки — 14 дней. Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки — до завершения оценки пробы/IGRA.

(IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки — до завершения оценки пробы/IGRA. Если человек переболел COVID-19, вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или проведена не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки — до 3 месяцев.

Вакцинация с предостережением или особые состояния:

Онкологическое заболевание . Вакцинация против COVID-19 лиц с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении Минздрав предписывает соблюдать соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

. Вакцинация против COVID-19 лиц с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении Минздрав предписывает соблюдать соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Аутоиммунное заболевание . Пациенты, которые проходят лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

. Пациенты, которые проходят лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата. Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. «Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы», — говорится в разъяснениях Минздрава.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.