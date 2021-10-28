Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19. Вскоре украинцы, которые подпадают под противопоказания, смогут получить от врача официальную справку. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в Facebook.



«В документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также — оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины — справка не предоставляется)», — написал Радуцкий.



По его словам, к примеру, диагноз «тромбоз с тромбоцитопенией» означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью.



«В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянного или временного), либо для ее проведения с предосторожностью. Обращаю внимание: в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач! Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно решать, является ли ваш диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа вакцинации», — подчеркнул нардеп.



Он уточнил, что справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения Украины.



«Согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку. Наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу», — добавил Радуцкий.



Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения — украинцы смогут сгенерировать документ в приложении «Дія».

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