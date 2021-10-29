На госшахтах Донетчины не погасили долги по зарплате за июль-сентябрь

Горнякам государственных шахт в Донецкой области задерживают выплату задолженности по заработной плате. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Дениса Клюшникова с представителями Независимого профсоюза горняков и Профсоюза работников угольной промышленности Украины, сообщает пресс-служба ОГА.



«Угледобывающие предприятия ожидают поступления бюджетных средств, предусмотренных недавно принятым Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов". Это позволит погасить существующую задолженность за июль-сентябрь этого года. Однако из-за длительной процедуры оформления финансовых документов финансирование задерживается», — говорится в сообщении.



По словам Дениса Клюшникова, облгосадминистрация обратилась к премьер-министру Украины с просьбой ускорить выделение финансирования.



Также профсоюзы поднимали вопрос технического переоснащения государственных шахт.



Замглавы ОГА отметил, что комплексное решение проблем угольной отрасли возможно при выделении в 2022 году средств в достаточных объемах не только на выплату заработной платы, а также на развитие госшахт.



«Также представителей профсоюзных организаций проинформировали, что облгосадминистрация перед Кабинетом министров Украины подняла вопрос о необходимости принятия Программы реформирования угольной отрасли с определенными источниками финансирования, в частности на оплату труда и техническое перевооружение, а также о повышении цены на уголь, реализуемый государственными шахтами, до экономически обоснованного уровня», — добавили в ОГА.

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