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Госшахты на Донетчине накопили свыше 19 миллиардов гривен долгов

05 октября 2021, 16:17

Госшахты на Донетчине накопили свыше 19 миллиардов гривен долгов

С начала года на государственные шахты в Донецкой области поступило более 1,7 млрд гривен на выплату заработной платы. Однако это лишь погашение части общей задолженности. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за сентябрь.

«За месяц задолженность по заработной плате сократилась почти на 170 миллионов гривен, но до сих пор является значительной — всего 540,2 млн гривен. Шахты до сих пор имеют огромную задолженность по другим счетам, в частности, более 9 млрд гривен за электричество и 1,8 млрд гривен перед Пенсионным фондом, всего же — более 19 млрд гривен. Это задолженность прошлых лет», — отметил глава области.

Он уточнил, что средства, которые поступают, направляются на погашение текущей задолженности, оплату электроэнергии.

«Неоплата за электроэнергию и отключение шахт имеет необратимые последствия с учетом уровня шахтных вод», — подчеркнул Кириленко.

Он пояснил, что остановка и затопление шахт на неподконтрольной территории создает дополнительную нагрузку по откачке воды на шахтах, расположенных на контролируемой Украиной территории. Поэтому отключение электроэнергии просто недопустимо, добавил глава ОГА.

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