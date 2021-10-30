«Мариупольский некрополь» хотят создать на самом старинном из сохранившихся кладбищ восточной Украины

Вид на кладбище с дрона. Фото: «Мариупольский некрополь» в Facebook

В Мариуполе старое заброшенное кладбище хотят превратить в культурный объект «Мариупольский некрополь». С такой инициативой выступили местные историки, краеведы и активисты.



Впервые это кладбище размером 16 га появляется на картах в 1811 году. С 1972 года оно заброшено, и это самое старое кладбище восточной Украины из всех сохранившихся. Известно, что здесь похоронены известные мариупольцы дореволюционной эпохи, греки-первопоселенцы, которых привел из Крыма митрополит Игнатий.







Кандидат исторических наук Илья Луковенко считает, что важно узнать как можно больше имен. «Когда ты вырываешь из небытия очередное имя человека, мне кажется это важно», — говорит историк.



Он показал захоронение, самое из известных и открытых, самое древнее надгробие на этом некрополе. «Грек — первопоселенец Георгий Сахаджи, надпись сделана на греческом языке», — отмечает Луковенко.



Есть здесь и надгробия немецких колонистов, в частности Маркуса Якобсена, который переехал в Мариуполь и был здесь похоронен в 1903 году. Также здесь покоятся один из первых мэров города Александр Хараджаев, известный в мире монументалист Виктор Арнаутов, герои Первой и Второй мировых войн.



Сейчас мариупольские краеведы пытаются установить, кто похоронен в самом известном склепе на этом заброшенном кладбище и что связывает этих людей. Историк Илья Луковенко говорит, что долгое время считалось, что это склеп купца Пиличева, исследование это подтвердило.



«Пиличева — не Пиличева, кто-то говорит, что Газодиновых. Вот как ответить на этот вопрос? Очистить. Вот да, действительно, Дмитрий Пиличев, купец второй гильдии, довольно-таки известный в Мариуполе человек. По сути дела, открылась тайна многих десятилетий, кому же в реальности принадлежит этот склеп», — показывает историк надпись на очищенном надгробии.

Склеп на мариупольском кладбище. Фото: «Мариупольский некрополь» в Facebook

Весной 2020 года краеведы начали искать, очищать и восстанавливать старинные надгробия, сверяться с метриками, искать потомков захороненных здесь людей.



В честь греков-первопоселенцев здесь высадили платаны, старинным надгробиям хотят присвоить статус исторических памяток, а также создать историко-мемориальный сайт для потомков захороненных. Для этого нужно финансирование, сейчас краеведам помогают горожане и местные предприниматели.



Директор ОО «Архи-город» Андрей Марусов отмечает, что старинное мариупольское кладбщие — это реальное отображение первоначальной, большой части истории города и всего Приазовья.



«Восстановление этой настоящей, истинной исторической памяти, что происходило, XIX-XX век, то, что было смыто за 70 лет. Важно помнить о том, кто ты, кто твои предки, как они строили этот город, чем они жертвовали для него», — говорит Марусов.



По словам инициаторов проекта, чтобы сохранить уникальность старинного кладбища, восстановить памятники, необходимо предоставить ему некий статус. Сейчас рассматривается идея о том, чтобы был создан объект наподобие музея под открытым небом «Мариупольский некрополь».



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