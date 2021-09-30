Журналисты из Львовщины и Донетчины запускают совместный спецпроект о локальном активизме

С октября и до конца этого года «Дивись.info» и «Новости Донбасса» запускают спецпроект «Неравнодушные», чтобы в видеоформате рассказать о локальном активизме на Львовщине и Донетчине.



В рамках проекта журналисты двух изданий подготовят по шесть видеоисторий местных активистов и активисток, которые занимаются сохранением окружающей среды, развитием культуры, инклюзии, другими общественно важными проектами и меняют жизнь в своих громадах. Проект будет реализовываться в рамках большой программы медийных обменов между Львовской, Донецкой и Луганской областями от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатская агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.



В современной Украине демократия в значительной степени опирается на гражданское общество, на активных, неравнодушных граждан, о которых мы и хотим рассказать в своем проекте. Третий сектор затрагивает огромный спектр проблем, помогая государству системно их решать. Или даже берет на себя часть функций государства в решении части проблем. Однако часто этот гражданский активизм остается вне общественного внимания, или же просто не слишком интересует людей. Мы хотим внести свою небольшую лепту в изменение этой ситуации.



Кроме того, обычно жители региона знают только о проектах или деятелях, которые связаны исключительно с этим регионом, или же об организациях национального уровня. Такие «белые пятна» в информационном пространстве часто производят впечатление, будто в других регионах нет гражданского общества, нет интересных проектов или инициативных граждан. Именно это и дает простор для манипуляций и информационных атак, направленных на противопоставление востока и запада. Серия видеоисторий позволит закрыть часть из этих «белых пятен» и поделиться с вами, нашими читателями, действительно важной информацией.



Следить за материалами на сайте можно будет по специальному тегу «Неравнодушные».