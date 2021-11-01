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Вице-премьер Уруский подал заявление об отставке

Обновлено
01 ноября 2021, 12:59

Вице-премьер Уруский подал заявление об отставке

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Заявление Уруский подал в Аппарат Верховной Рады.

Ожидается, что парламент рассмотри кадровые перестановки в Кабмине в среду, 3 ноября.

В Кабмине Уруского может заменить Павел Рябикин, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Господин Рябикин переходит фактически в министерство стратегической отрасли, но без приставки "вице-премьер", потому что работа этого министерства фактически ограничиваются этим министерством, поэтому нет смысла использовать такую приставку. Господин Рябикин переходит с руководителя таможни, потому что у него хорошие достижения и менеджерский опыт по управлению авиаотраслью, а вы помните, что к этому министерству принадлежит Госкосмос, предприятия, связанные с авиаотраслью», — сказал Арахамия на брифинге в понедельник.

Ранее вице-премьер-министр — министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление об отставке. При этом ожидается, что он возглавит министерство обороны.



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