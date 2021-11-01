Резников написал заявление на отставку с поста главы Минреинтеграции

Вице-премьер-министр — министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление на увольнение. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники, также информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Издание также опубликовало фотографию соответствующего заявления в Верховную Раду с подписью Резникова.



При этом ожидается, что Резников будет назначен министром обороны.

Парламент может рассмотреть кадровые перестановки в правительстве на этой неделе. Поэтому Минреинтеграции может получить нового главу уже в ближайшее время.



Преемницей Резинкова на должности министра реинтеграции, по данным СМИ, является народная депутат Ирина Верещук из провластной фракции «Слуга народа».