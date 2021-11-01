Донецкая область лидирует по заполненным ковидным отделениям

По состоянию на 1 ноября в Донецкой области занято 90% ковидных мест в больницах, что стало рекордным показателем среди всех регионов Украины. Такие данные опубликованы на портале Совета национальной безопасности и обороны.



Так, в больницах Донетчине занято 3 504 ковидных места из 3 873. Из них 3 196 человек — это пациенты, у которых диагностировали COVID-19. 308 человек — это пациенты с подозрением на COVID-19.



На втором месте оказалась Запорожская область – 81,4% (2627 человек), третье заняла Одесская область – 79,8% (3039 человек). В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ководных отделений в Украине — 42,3% (338 человек).

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