Организация CIT фиксирует маневры российских военных вблизи украинских границ

Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ. Об этом заявил эксперт сообщества Кирилл Михайлов в интервью «Настоящему времени».



Михайлов заявил о наличии «неприятных свидетельств» того, что российская военная техника движется в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей. При этом он отметил, что движения менее масштабны и целенаправленны, чем весной этого года. Аналитик при этом подчеркнул, что основная техника 41-й армии не возвращалась в места постоянной дислокации после стягивания на запад России весной этого года.



«Перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более что он находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца. То, что мы видим в районе той же Ростовской области, на юге Воронежской, - это уже [может говорить о чем-то серьезном]», — отметил Михайлов.



В то же время аналитик отметил, это может объясняться усилением местных частей и поставкой новой техники.



«Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее», — подытожил Михайлов.

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.