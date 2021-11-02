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На выплату задолженности шахтерам Донетчины направили более 300 миллионов гривен

02 ноября 2021, 09:16

На выплату задолженности шахтерам Донетчины направили более 300 миллионов гривен

На погашение задолженности по зарплате перед горняками государственных шахт в Донецкой области направили более 300 млн гривен. Об этом сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации Артем Литвинов на брифинге в Краматорске 1 ноября.

По его словам, эти деньги уже поступают на казначейские счета.

«302 млн гривен — это из тех 500 млн гривен, которые мы знаем, что в ноябре-декабре поступят», — сказал Литвинов.

Он отметил, что этих средств не хватит погасить существующую задолженность.

«На сегодняшний день у нас задолженность перед шахтерами — это 1 млрд 76 млн гривен, из которых 756 млн гривен — за 2021 год», — уточнил директор департамента.

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