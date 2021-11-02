Ковид в Донецкой области: Еще 741 заболевший и 23 смерти

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Донецкой области выявили 741 случай заражения коронавирусом. Кроме того 743 человека выздоровели, а 23 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 128 702 человека. Из этого числа 105 222 пациентов выздоровели, а 3 418 умерли.

За сутки в Украине выявили 19 455 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 955 693 человека. Из них выздоровели 2 454 737 пациента, а умерли 68 727 человек.