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Почти 20 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Умерли 700 человек

02 ноября 2021, 08:15

Почти 20 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Умерли 700 человек

За понедельник, 1 ноября, в Украине выявили 19 455 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 519 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 12 639 пациентов, а 700 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Вчера госпитализировали 3 188 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 955 693 человека. Из них выздоровели 2 454 737 пациента, а умерли 68 727 человек.

Кроме того, вчера 273 307 человек вакцинировались от COVID-19.

С начала прививочной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу — 10 453 650 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 515 248 человек. Всего сделано 17 968 898 прививок.

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