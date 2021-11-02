Украина пока проигрывает информационную войну на Донбассе, считает глава ЛугОГА

Государство пока не оказывает достаточной поддержки для средств массовой информации в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время региональной дискуссии в рамках Донбасс Медиа Форума.



Он констатировал, что на Луганщине в данное время действительно нет студий государственных каналов.



«У нас действительно закрываются государственного значения каналы, я вижу миграцию журналистов, которые переходят из государственных каналов на частные. Студий больших каналов у нас нет. Есть один-два журналиста, которые ситуативно работают», — сказал Гайдай.



Он также отметил, что есть большая проблема с сигналом на оккупированную часть области. Это же характерно и для соседней Донетчины.



«Информационную войну мы проигрываем пока еще. Даже в этом году мы наконец-то открыли телевизионную башню высотой 150 метров, она транслирует телевизионный сигнал в радиусе 50 км, радиоволны вообще до границы с Российской Федерацией доходят. Но если проезжать вдоль линии соприкосновения, что мы там слышим? Радио "Звезда", радио "Победа", "Красная армия", радио "Россия" — что-то подобное этому. Я пока еще большой государственной поддержки для средств массовой информации в наших очень важным для страны в целом регионах — не вижу пока еще», — подчеркнул Сергей Гайдай.