Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине флаг Украины подняли на 150-метровой телебашне, которая вещает на территорию ОРДЛО

23 августа 2021, 10:39

На Луганщине флаг Украины подняли на 150-метровой телебашне, которая вещает на территорию ОРДЛО

Флаг на телебашне под Попасной. Фото: Facebook Иван Лукеря Флаг на телебашне под Попасной. Фото: Facebook Иван Лукеря

В Луганской области самый большой флаг Украины в регионе подняли на телевизионной башне под Попасной.  

Радиотелевизионная станция со 150-метровой телебашней, которую достроили накануне, обеспечивает вещание на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины.
 

«30 каналов к 30-летию Независимости. Услышат украинские каналы и увидят украинский флаг на временно оккупированных территориях», – прокомментировал событие заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря в Facebook.

Строительство ретрансляционной станции с башней стартовало в октябре прошлого года. Высота объекта составляет 150 метров, а вес – почти 100 тонн.


Фото: Facebook Иван Лукеря

Также торжественая церемония поднятия государственного флага Украины прошла в Северодонецке.

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.

Церемония поднятия флага Украины с участием президента Владимира Зеленского прошла в географическом центре страны — селе Марьяновка Черкасской области. Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны.

На Донетчине самый большой государственный флаг в регионе подняли на 80-метровом флагштоке, построенном в парке «Юбилейный».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Места
Луганская область Попасная
Прочее
Флаг Украины телебашня

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
00:19
Донбасс. Итоги недели 16 - 22 августа
23:00
Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры
21:40
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
все новости
14:20
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
13:26
ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма – президент Евросовета
12:59
Шмыгаль озвучил сумму экономических потерь Украины от оккупации Крыма
12:25
На Луганщине за сутки подтвердили 14 новых случаев коронавируса
12:04
Зеленский: Оккупация Крыма ставит под сомнение всю международную систему безопасности
11:46
В Киеве начался саммит Крымской платформы
11:43
В Славянске медики перекрыли трассу на Харьков с требованиями по зарплате
11:06
Зеленский ввел санкции против Пушилина, Деркача и российских СМИ
10:39
На Луганщине флаг Украины подняли на 150-метровой телебашне, которая вещает на территорию ОРДЛО
10:31
ФСБ заявила о задержании украинца в Туле по обвинению в шпионаже
09:58
В Краматорске подняли самый большой в Донецкой области флаг Украины
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
09:10
Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага Украины в географическом центре страны
08:59
Не в ближайшие годы: В Еврокомиссии оценили шансы вступления Украины в ЕС
все новости
ВИДЕО
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
22 августа, 21:40
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция