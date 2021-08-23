На Луганщине флаг Украины подняли на 150-метровой телебашне, которая вещает на территорию ОРДЛО

В Луганской области самый большой флаг Украины в регионе подняли на телевизионной башне под Попасной.
Радиотелевизионная станция со 150-метровой телебашней, которую достроили накануне, обеспечивает вещание на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины.
«30 каналов к 30-летию Независимости. Услышат украинские каналы и увидят украинский флаг на временно оккупированных территориях», – прокомментировал событие заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря в Facebook.
Строительство ретрансляционной станции с башней стартовало в октябре прошлого года. Высота объекта составляет 150 метров, а вес – почти 100 тонн.
Фото: Facebook Иван Лукеря
Также торжественая церемония поднятия государственного флага Украины прошла в Северодонецке.
Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.
Церемония поднятия флага Украины с участием президента Владимира Зеленского прошла в географическом центре страны — селе Марьяновка Черкасской области. Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны.
На Донетчине самый большой государственный флаг в регионе подняли на 80-метровом флагштоке, построенном в парке «Юбилейный».