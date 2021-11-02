Шмыгаль: Украина не запрещает компаниям импортировать электроэнергию из Беларуси

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть возможность закупки электроэнергии в Беларуси, решение об их закупках остается прерогативой энергетических компаний. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию с Республики Беларусь в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку — воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть», — сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Беларуси.



Премьер добавил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт.



«Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно», — сказал Шмыгаль, еще раз отметив, что пока таких соглашений нет.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси с 1 ноября, так как соответсвующее аукционы были отменены или не проводились. электроэнергии не были проведены