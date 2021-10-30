Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет, заявил нардеп

30 октября 2021, 23:03

Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет, заявил нардеп

Импорта электроэнергии в Украину из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

«Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены», — написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Герус также сообщил, что по данным Минэнерго, на складах семи ТЭС не выдерживались гарантированные запасы угля, а именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС.

«Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны соблюдаться согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля», — добавил нардеп.

Кроме того, он сообщил, что согласно протокольному решению СНБО от 22 октября, Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-собственников ТЭС и ТЭЦ по соблюдению ими лицензионных условий в части наличия гарантированных запасов топлива.

Ранее Андрей Герус сообщил, что РФ с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили компании ДТЭК, «Донбассэнерго», а также «Технова» (объединяет Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ).

В России объяснили это тем, что нужно «уделять особое внимание обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь», поэтому было принято решение о прекращении поставок его в Украину.

Читайте также:

Славянская ТЭС остановилась из-за нехватки угля 

Еще по теме

Прочее
Электроэнергия Россия-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:25
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
20:55
«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв
18:25
«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки
17:01
«ДНР»: Три жителя Горловки ранены вследствие обстрела
12:08
«ДНР»: Почти 900 новых случаев COVID-19, 73 пациента умерли
09:31
«ЛНР»: 75 человек заболели и 40 умерли от COVID-19
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября
17:01
Лечение больных COVID-19 в ОРДЛО достигает 200 тысяч рублей — правозащитники
16:02
«ДНР» переводит школьников 5-11 классов на дистанционное обучение
15:05
«ДНР»: Ситуация с ковидом остается напряженной, но число заболевших пневмонией уменьшилось
12:22
«ДНР»: 1330 заболевших и 93 умерших от коронавируса за сутки
09:16
«ЛНР» заявила о 174 заболевших и 55 умерших от ковида за сутки
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября
17:11
Только под выборы: В «ДНР» признали, что жители ОРДЛО не могут воспользоваться российским порталом Госуслуг
12:07
«ДНР»: Коронавирус не стихает
все новости
23:03
Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет, заявил нардеп
22:30
На КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался дать взятку, чтобы не проходить самоизоляцию
22:25
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
21:47
«Мариупольский некрополь» хотят создать на самом старинном из сохранившихся кладбищ восточной Украины
21:44
«Зеленая страна»: На Донетчине и Луганщине высадили более 70 тысяч дубовых саженцев
20:55
«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв
19:26
Ни одного украинского военнослужащего: Что происходит в Старомарьевке
18:25
«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки
18:04
Украина переходит на зимнее время в ночь на 31 октября
17:39
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенной «Минском» артиллерии и минометов
17:27
В Украине за неделю открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов
17:01
«ДНР»: Три жителя Горловки ранены вследствие обстрела
15:11
В ГПСУ рассказали о пассажиропотоке на КПВВ за эту неделю
13:52
На Донбассе за сутки — более 1700 заболевших COVID-19 и 57 смертей
12:08
«ДНР»: Почти 900 новых случаев COVID-19, 73 пациента умерли
все новости
ВИДЕО
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
30 октября, 22:25
«Мариупольский некрополь» хотят создать на самом старинном из сохранившихся кладбищ восточной Украины
30 октября, 21:47
Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе
27 октября, 18:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция