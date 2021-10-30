Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет, заявил нардеп

Импорта электроэнергии в Украину из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.



«Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены», — написал он в своем телеграм-канале в субботу.



Герус также сообщил, что по данным Минэнерго, на складах семи ТЭС не выдерживались гарантированные запасы угля, а именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС.



«Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны соблюдаться согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля», — добавил нардеп.



Кроме того, он сообщил, что согласно протокольному решению СНБО от 22 октября, Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-собственников ТЭС и ТЭЦ по соблюдению ими лицензионных условий в части наличия гарантированных запасов топлива.

Ранее Андрей Герус сообщил, что РФ с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили компании ДТЭК, «Донбассэнерго», а также «Технова» (объединяет Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ).



В России объяснили это тем, что нужно «уделять особое внимание обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь», поэтому было принято решение о прекращении поставок его в Украину.