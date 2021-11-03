Более 23 тысяч заболевших и 720 умерших от ковида зафиксировали в Украине за сутки

За вторник, 2 ноября, в Украине выявили 23 393 новых случая заражения коронавирусом, что на 3 938 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 11 937 пациентов, а 720 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 5 935 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 979 086 человек. Из них выздоровели 2 466 674 пациента, а умерли 69 447 человек.



Кроме того, вчера 310 439 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании привито 10 682 752 человека. Из них получили одну дозу — 10 682 750 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 596 587 человек. Всего проведено 18 279 337 прививок.