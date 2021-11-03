На Луганщине заболевших коронавирусом с COVID-сертификатами будут проверять на наличие прививок

В Луганской области людей с COVID-сертификатами, которые заболели коронавирусом, будут проверять на наличие прививки. Об этом сообщил и. о. генерального директора ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Владимир Жданов.



Он подчеркнул, что основной причиной стремительного распространения COVID-19 является нежелание населения вовремя вакцинироваться. По состоянию на 2 ноября, на Луганщине сделали 319 682 прививки от коронавируса. Две дозы вакцины получили 133 674 человека (19,8% от общего количества населения области).



Жданов пояснил, что переболевшим врачи рекомендуют делать прививки не позднее, чем через три месяца после выздоровления. При необходимости, а именно при большом количестве контактов или обязательности прививки, разрешается вакцинироваться через 28 дней. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, коронавирусную инфекцию переносят, как правило, в тяжелой форме, поэтому им необходимо прививаться обязательно.



По его словам, уровень госпитализации вакцинированных очень низкий (5,9 % из всех госпитализированных), потому что течение болезни у них легкое.



«Однако у нас есть досадные случаи, когда у человека есть документ о вакцинации, но он все равно болеет в тяжелой форме. Когда опрашивают такого пациента, выясняется, что прививки человек не проходил, но получил фиктивный сертификат», — отметил руководитель областного центра контроля и профилактики болезней.



Также он добавил, что заболевшие есть и среди вакцинированных одной или двумя дозами. «Вопросом, действительно ли они были привиты, занимаются правоохранительные органы», — сказал Владимир Жданов.