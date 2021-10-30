В Украине за неделю открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Только за последнюю неделю в Украине открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает «РБК-Украина».



«С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств. Половина из них - по факту использования фейковых сертификатов. 73 относительно медицинских работников и 32 относительно туристических агентств. Только за последнюю неделю нами зарегистрировано около 100 уголовных производств. И поверьте мне, это лишь разминка», — сказал Енин в программе «Свобода слова Савика Шустера».



Он подчеркнул, что подделка COVID-документов опасна не только для самих украинцев, которые рискуют заболеть и заразить окружающих. Это может привести к недоверию по отношению Украины со стороны международных партнеров.



«За 200 долларов не только один человек может потерять возможность на отпуск, но и вся страна», — сказал Енин.