Рада отправила в отставку главу Минреинтеграции Резникова

Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Такое решение народные депутаты поддержали 329 голосами.



Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года. 1 ноября он написал заявление об отставке.



Также он входил в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Во время реплики в Раде Резников предположил, что уже не будет принимать участие в заседаниях ТКГ. «Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель главы делегации Александр Мережко. Они будут продолжать [участие в работе ТКГ]. Но принципиальное решение принимает президент о формировании, возможно, обновленного состава делегации», — сказал он.



При этом Резников является кандидатом на пост министра обороны.



На должность министра реинтеграции претендует депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.