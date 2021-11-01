Ирина Верещук займет пост министра реинтеграции — нардеп Качура

Народная депутатка «Слуги народа» Ирина Верещук займет должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Александр Качура.



По его словам, действующий глава министерства реинтеграции Алексей Резников, будет назначен на пост министра обороны Украины.



«В среду произойдёт процедура увольнение,а в четверг назначения», — написал Качура.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр — министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление на увольнение.



В СМИ писали, что пост министра реинтеграции может занять народная депутат Ирина Верещук из провластной фракции «Слуга народа», а Резников получит кресло министра обороны.