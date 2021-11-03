СБУ раскрыла агентурную сеть российских спецслужб на Донетчине

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили в Донецкой области агентурную сеть, которая действовала под кураторством ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области. Координировал сеть один из боевиков разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР».



Как сообщается, агентов направляли для разведки военных объектов в районе проведения операции Объединенных сил и для совершения на них диверсий.



Одного из членов сети задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации), он находится под стражей.



«В отношении других решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия», — отметили в СБУ.