На Донетчине арестовали пособницу «ДНР», которая прятала взрывчатку в муке

В Донецкой области арестована жительница оккупированного Донецка, которую подозревают в пособничестве боевикам группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Подозреваемая — 23-летняя дончанка, по версии следствия, по заданию от участника «ДНР» приехала на подконтрольную властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Схрон она хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки.



Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта.



Подозреваемой вручено подозрение в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Женщина взята под стражу с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн.