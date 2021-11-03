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Минкульт внес в «черный список» еще более 30 российских актеров

03 ноября 2021, 14:33

Минкульт внес в «черный список» еще более 30 российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло имена еще 32 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Обновление этого списка происходит на основании представления Службы безопасности Украины.

В перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабара, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загуляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

С учетом дополнений в список в данное время включены 258 человек.

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