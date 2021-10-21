Минкульт включил в «черный список» еще более 20 российских деятелей культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, еще 21 имя российских деятелей культуры.



Список был дополнен по представлению Службы безопасности Украины.



В обновленном виде список включает 227 фамилий. В то же время в нем есть уже умершие Олег Табаков и Иосиф Кобзон, а певец Моргенштерн внесен туда дважды: как Валеев Алишер Тагирович (29 апреля 2021 года) и как Моргенштерн Алишер Тагирович (15 сентября 2021 года). При этом настоящая фамилия певца — Валеев.



С 19 октября в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, включены:

— Бриус Максим;

— Вассербаум Михаил;

— Гарусов Сергей Александрович;

— Гурчин Владислав Игоревич;

— Дахненко Максим Аркадьевич;

— Денисова Марина Викторовна;

— Жамгарян Гарик / Эдгар Рашидович;

— Ильин Владимир Адольфович;

— Кен Генрих;

— Кравченко Алексей Евгеньевич;

— Кузьмин Евгений Вячеславович;

— Марушев Александр Геннадьевич;

— Полагаев Александр;

— Терентьев Андрей Игоревич;

— Терентьев Никита Андреевич;

— Терентьева Светлана Викторовна;

— Темнов Глеб Владимирович;

— Червяков Алексей;

— Чижова Елена Александровна;

— Шаповал Андрей Александрович;

— Щеглов Сергей Алексеевич.

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