Минкульт включил в «черный список» еще более 20 российских деятелей культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, еще 21 имя российских деятелей культуры.
Список был дополнен по представлению Службы безопасности Украины.
В обновленном виде список включает 227 фамилий. В то же время в нем есть уже умершие Олег Табаков и Иосиф Кобзон, а певец Моргенштерн внесен туда дважды: как Валеев Алишер Тагирович (29 апреля 2021 года) и как Моргенштерн Алишер Тагирович (15 сентября 2021 года). При этом настоящая фамилия певца — Валеев.
С 19 октября в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, включены:
— Бриус Максим;
— Вассербаум Михаил;
— Гарусов Сергей Александрович;
— Гурчин Владислав Игоревич;
— Дахненко Максим Аркадьевич;
— Денисова Марина Викторовна;
— Жамгарян Гарик / Эдгар Рашидович;
— Ильин Владимир Адольфович;
— Кен Генрих;
— Кравченко Алексей Евгеньевич;
— Кузьмин Евгений Вячеславович;
— Марушев Александр Геннадьевич;
— Полагаев Александр;
— Терентьев Андрей Игоревич;
— Терентьев Никита Андреевич;
— Терентьева Светлана Викторовна;
— Темнов Глеб Владимирович;
— Червяков Алексей;
— Чижова Елена Александровна;
— Шаповал Андрей Александрович;
— Щеглов Сергей Алексеевич.
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