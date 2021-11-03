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В ДонОГА рассказали, что делать людям с недействительными COVID-сертификатами, которые захотели вакцинироваться

03 ноября 2021, 15:07

В ДонОГА рассказали, что делать людям с недействительными COVID-сертификатами, которые захотели вакцинироваться

Люди, которые ранее получили фальшивый COVID-сертификат, а теперь решили пройти вакцинацию от коронавируса, могут исправить свое положение. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в среду.

«Сегодня произошел такой случай, что в департамент [здравоохранения] позвонили люди, которые признались в том, что в определенное время они купили сертификат, у них он распечатан на желтой бумаге, в нем указаны две дозы вакцины. Но они осознали всю тяжесть заболевания и готовы провакцинироваться, а их не берут на вакцинацию, поскольку уже по ним информация есть», — рассказал Педенко.

По его словам, областной департамент обратился с этим вопросом в Минздрав Украины, и там ответили, что сейчас такие случаи происходят в каждом регионе.

«Пока на сегодня есть возможность принять, так сказать, "покаяние" от таких людей, поскольку нам надо остановить COVID-19», — отметил представитель облздрава.

Он пояснил, что могут предпринять люди, которые приобрели сертификаты, а теперь хотят реально сделать прививку от коронавируса.

«Вам следует обратиться к врачу, который вносил ваши данные в единую электронную систему, он удалит из этой системы ваш сертификат, и вы сможете вакцинироваться и получить действительно валидный сертификат. Только тот врач, который вносил эти данные, может их и удалить. К сожалению, больше никто этого не сделает», — подчеркнул Педенко.

«Если у вас есть понимание, что вам нужна действительно вакцина, а не фальшивый сертификат, вы можете пойти таким путем. Если нет — как только вы начнете использовать этот фальшивый сертификат, вы будете нести всю ответственность в соответствии с законодательством Украины», — предупредил он.

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