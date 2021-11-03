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В Раду поступило представление о назначении нового министра обороны

03 ноября 2021, 15:24

В Раду поступило представление о назначении нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении нового министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

«В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.

Сегодня парламент отправил в отставку Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В целом сегодня парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран.

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Организации
Верховная Рада Украины Министерство обороны

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