В Раду поступило представление о назначении нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении нового министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.



«В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.



Сегодня парламент отправил в отставку Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В целом сегодня парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран.