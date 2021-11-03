Шмыгаль подал в Верховную Раду кандидатуры трех новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду о назначении кандидатов на должности трех членов Кабинета министров. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.



Глава правительства предложил назначить:

Свириденко Юлию Анатольевну — на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины;

Верещук Ирину Андреевну — на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Рябикина Павла Борисовича — на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Сегодня парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран.



Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении Алексея Резникова новым министром обороны.