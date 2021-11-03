Долги за 4 месяца: Из ковидной больницы под Мариуполем массово увольняется персонал

Из Мангушской центральной районной больницы массово увольняется медперсонал из-за задержки заработной платы. В инфекционном отделении критическая нехватка работников для лечения больных с коронавирусом, передает MRPL.CITY.



По информации пресс-службы Мариупольского райсовета, задержки заработной платы возникают уже четыре месяца, и на сегодня долг превысил 5 млн гривен. Кроме того, в инфекционном отделении не хватает средств индивидуальной защиты.



Главный врач больницы Илона Кислицкая пояснила, что с 1 апреля больницы второго уровня, одной из которых является Мангушская, стали дотационными от громад, на территории которых они находятся. Она отметила, что администрация учреждения не раз обращалась к руководству Мангушской громады и докладывала о сложной ситуации. Из-за недофинансирования учреждения за последний год перед медперсоналом образовался долг.



При этом глава Мангушской территориальной громады Владимир Караберов говорит, что больницам оказывается посильная помощь, а персонал конкретно этого учреждения якобы не хочет работать с ковидными больными.



«Когда сейчас стоит COVID, и они не хотят жителям помогать выжить — это доктора и медсестры? Которые обязаны помогать всем. Не в зарплате вопрос. Они не хотят работать с ковидными больными. Первая больница работает — 286 ковидных больных на дому, они же работают. Мы их премируем. А отсюда нет ничего. Как мы можем с ними работать? Я считаю, что не работает, в первую очередь, главный врач. Ведь увольняются люди не от меня, а от нее», — сказал Владимир Караберов.



В ситуацию вмешалось руководство района. Больницу посетили глава Мариупольского районного совета Степан Махсма и его заместитель Вадим Пикуз.



«Как только мы приехали в Мангуш, ко мне сразу подошли родственники лечащихся от COVID-19 пациентов. Они просят вернуть людей, решить проблему. Немедленно нужно находить деньги для выплаты задолженности, просить медперсонал, чтобы они вернулись, а также нужно немедленно укреплять материально-техническую базу отделения. Ситуация очень сложная», — рассказал председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма.



Он отметил, что еще больше обостряет ситуацию аварийная крыша больницы, которая протекает, и начатый в хирургическом отделении ремонт может быть испорчен. Кроме того, отделение часто оказывается обесточенным, и это представляет угрозу для больных и медперсонала. Для ковидных пациентов в больнице не хватает кислорода.



«В палатах есть только концентраторы на 10 литров. Но этого недостаточно для лечения больных коронавирусом. Единственный выход сейчас, чтобы сократить время — обратиться к мариупольским металлургическим предприятиям, чтобы создать в больнице систему снабжения кислородом», — говорит Степан Махсма.